"Tuve que ir al psicólogo", Lina Tejeiro se sinceró sobre su relación con Andy

Sin duda alguna, una de las relaciones que más ha dado de qué hablar en los últimos años fue la de la actriz Lina Tejeiro y el cantante urbano Andy Rivera, quienes tras más de una década de noviazgo decidieron ponerle punto final a su relación de forma inesperada y por razones que siguen siendo todo un misterio para sus fans.

Aunque Andy nunca se ha pronunciado concretamente a lo sucedido, ha sido Lina la única que ha dado algunas declaraciones con respecto al porqué del final de su relación y también de si se siguen hablando o no, pues, precisamente hace unas semanas en exclusiva para SuperLike, la actriz reveló cómo es su relación con Andy tras finalizar su relación y si lo ha apoyado en el difícil momento que pasa debido a algunos cuadros de depresión.

Sin embargo, en las últimas horas la llanera participó en un Live con el ex protagonista de novela Omar Vásquez, quien con su personaje de "Diva Rebeca" el cual se caracteriza por no tener filtros al momento de preguntar le tocó el tema de su expareja, los motivos de su ruptura y su nueva relación con Juan Duque.

El creador de contenido le preguntó de forma directa si en su vida existe ese fantasma de las exparejas y más ahorita que inició una nueva relación, algo que dio pie para que Lina revelara detalles inéditos del final de su relación con el artista urbano.

Por eso, la actriz contó que en su momento tuvo que buscar ayuda externa y asistir a terapias para poder superar ese capítulo en su vida, que según expresó fue bastante díficil de concluir y terminar.

Claro, no fue fácil, yo tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos, porque nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos.

Asimismo, la actriz reveló que aunque lo principal era el gran vínculo que crearon en los años de relación, fueron varios factores los que empezaron a dañar degradar la relación y hacer que cada vez se alejaran más.

La actriz expresa que tras todo eso que vivió con Andy al final de su relación, ella llegó a la conclusión que él había sido una persona que pasó por su vida a dejarle varias enseñanzas, y que le dejó una pequeña cicatriz que tuvo que buscar la manera de sanarla.

La actriz en los últimos meses ha sido noticia por su nueva relación con el cantante Juan Duque, con quien hace unas semanas decidieron oficializar su noviazgo, por eso, la actriz dentro de su explicación de lo que significó Andy en su vida, explica que después de terminar con él, no encontraba a nadie que le llamara la atención, hasta que llegó Juan y la hizo sentir una especie de mariposas en su estómago.

Hubo un tiempo que la verdad nadie me llamaba la atención, ni me gustaba, entonces cuando realmente sané y me sentí preparada. Por eso, cuando llega Juan fue que empecé a sentir esas cosas que hace mucho no sentía, como el gustico, entonces dije estoy lista y no podía negarme a la oportunidad de vivir esto que estoy sintiendo.