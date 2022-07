Juan Duque reveló fotos sin camisa en la playa y así reaccionó Lina Tejeiro

El cantante y influenciador Juan Duque ha sido foco de miles de internautas luego de confirmarse su romance con la actriz Lina Tejeiro.

Los dos revelaron románticas fotografías a través de sus historias en sus respectivas cuentas de Instagram, con las que causaron revuelo entre sus fanáticos.

Si bien, los dos detallaron que hasta ahora se están conociendo y compartiendo, más de un fanático ha asegurado lo enamorados que se ven.

Por ahora, cada intercambio de comentarios o “me gusta” que se hacen en redes sociales causa sensación entre sus admiradores, que tienen esperanzas de que sea una gran relación.

Recientemente, el creador de contenido compartió un carrusel con fotografías de lo que fue su viaje a Santa Marta.

En las instantáneas se dejó ver sin camisa en medio de un pase en yate, dejando al descubierto gran parte de sus tatuajes y atributos.

Lina Tejeiro reaccionó a las fotos de Juan Duque

Dichas imágenes lograron la reacción de miles de seguidores y en especial de Lina, quien no dudó en comentar.

La joven decidió dejar varios emojis de caritas babeando, teniendo mucho calor y explotando su cabeza.

De inmediato el artista le respondió: “Usté”, añadiendo también un emoji de carita babeando y otro de un sol.

Asimismo, el joven incluyó varios videos de lo que vivió en medio de su aparición en la feria expobelleza en la ciudad de Medellín, donde también estuvo la actriz como imagen de una marca de cosméticos.

Tras la revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de halagos.

“El proceso, juan. Te amo mucho Apito", "está bien pues", "que Dios te bendiga", "Diosito santo", "la calidá no se improvisa", "mos estás divino", "sos tan real, me encantas", "una cosita", "precioso mor", "bello, papacito", "hasta con sarpullido es lo más bello que pudo parir Medellín", "quién fuera Lina ome", "qué es esto tan hermoso por Dios santooo", "lo que hace Dios cuando está contento", "cosita", "bombón", "Tejeiro se ganó el cielo", "me enamoré", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, el artista no solo sigue conquistando el corazón de la llanera, sino que también continúa en la promoción de su más reciente sencillo musical “X ti lo digo”, cuyo video musical suma más de 100 mil reproducciones en YouTube y la cual se la dedicó a la actriz.