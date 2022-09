“Respeto todo lo que hizo y me parece una verraca”, Lina sobre Jessica Cediel

La actriz Lina Tejeiro se ha referido en diversas ocasiones y de forma abierta sobre su caso con los biopolímeros, los cuales afectaron su salud durante los últimos años.

Sin embargo, en esta ocasión se pronunció sobre la batalla penal que tuvo la presentadora Jessica Cediel contra el médico cirujano Martín Horacio Carrillo por un mal procedimiento estético que el hombre realizó en sus glúteos, llenándolos de esta sustancia tóxica.

Recientemente Lina tuvo una charla bastante reveladora con el exprotagonista Omar Vásquez, quien bajo la personificación de su popular personaje ‘Diva Rebeca’, habló sobre diversos temas con la famosa actriz, entre esos, los biopolímeros.

LINA TEJEIRO SE REFIRIÓ AL CASO DE JESSICA CEDIEL

La actriz se mostró bastante comprensiva con el actual de la presentadora hacia el médico cirujano que llevó a cabo el mal procedimiento, y por el cual fue hallado culpable y condenado a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personas.

“Yo soy víctima de biopolímeros también y siento que es muy duro minimizar lo que uno vive con esto, esto se vuelve una condición, esto es una condición y no te sacan 100 % los biopolímeros y quedas con secuelas o tienes que operarte una, dos, o tres, o cuatro, o cinco veces, entonces uno no puede minimizar el dolor y la situación que está viviendo una persona con su salud solo porque no lo está viviendo.

Entonces creo que si Jessi sintió desde su corazón que tenía que llegar hasta esta instancia para sentirse tranquila, respeto todo lo que hizo y me parece una verraca, porque llevaba años luchando con eso, muchos años, 12 años dándole a esto. Entonces me parece que es una verraca y que no debemos opinar sobre ese tipo de cosas cuando le genera un dolor a alguien, no podemos minimizar solo porque no lo estamos viviendo”.

Ante su respuesta, ‘Diva Rebeca’ le preguntó a Lina si hubiera actuado de la misma manera que lo hizo la presentadora, teniendo en cuenta que ella también había sido engañada en este procedimiento.

“No sé, no sé yo que hubiera hecho (…) pues yo soy de las personas que suelto, no me gusta quedarme enfrascada en algo. No me gusta. Es muy difícil darte una respuesta de si yo hubiera hecho lo mismo o no”, confesó la actriz.

