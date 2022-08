Lina Tejeiro le hizo picarona propuesta a su novio y así reaccionó

La relación entre la actriz llanera Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque sigue dando bastante de qué hablar por la intensidad de sus sentimientos a este punto de la relación. Recordemos que fue hasta hace tan solo una semanas, que ambos, tras una ola de rumores, oficializaron su noviazgo públicamente y desde entonces, las muestras de amor, dedicatorias, obsequios y pasionales encuentros, no se han hecho esperar.

Como ejemplo más reciente de elloo estuvo su romántico encuentro en lo que parece el aeropuerto de la capital antioqueña, donde Lina corrió enamorada a los brazos de su pareja, para darle muchos besos y abrazos tras unos días sin verse.

Sin embargo y como bien lo dejó claro la "reina del TikTok" en sus más recientes tuit, muchos besos no son suficientes para ella, demostrando lo enamorada que está del paisa y lo mucho que le fascinan sus besos.

"Que rico Lina, te mereces todo el amor del mundo", "mor hágale pues....dele muchos besos que se merece todos los de este mundo", "La gula es mala jejejej el que quiera más que venga mañana", "no amor, despues me secas los labios y no podre darte amor por medio de mi boca", "Soy feliz con esta pareja", "Una canción que diga así" y "esta pareja me da 10 años de vida" fueron algunos de los comentarios.

Entre la ola de comentarios y reacciones, hubo uno que llamó particularmente la atención y fue el de Juan Duque, quien tampoco tuvo reparo en darle validez a las palabras de su pareja, anexando incluso que estaba dispuesto a hacer un reclamo formal por no poder cumplir con dicho requerimiento en ese preciso momento.

Como se puede evidenciar, los pronunciamientos de Lina no quedaron ahí y aprovechó un nuevo tuit para decirle a Duque, que se acercara al punto de atención más cercano, para formalizar su inconformidad.

Recordemos que desde que la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor, el respaldo del público ha sido amplio, sin embargo, hay una minoría que sigue viviendo del pasado y diciéndole a Lina que ella se ve mucho mejor con Andy Rivera, quien fue su novio por casi una década, a esto, Lina ha dejado claro que aunque fue una etapa muy importante en su vida, ya es hora de pasar página y buscar su felicidad a plenitud en caminos distintos al del pereirano.

"Aprendí a vivir el presente y a disfrutar el ahora, no me me importa lo qué pasó y tampoco espero a ver que es lo que va a pasar. Vida solo hay una y no la voy a desperdiciar viviendo con miedo al que dirán", "Me importa un culo que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir" y "El amor solo incomoda a los cobardes", han sido algunos de los pronunciamientos de Lina.