La canción infantil que Lina Tejeiro “no puede sacarse de la cabeza”

Durante los últimos días, se ha vuelto viral en las redes sociales la canción infantil de Frailejón Ernesto Pérez, que ha puesto a cantar a muchos debido a su pegajoso ritmo y también al mensaje sobre el cuidado del agua que transmite.

Ahora fue Lina Tejeiro la que a través de su cuenta oficial de Instagram dejó en evidencia que no se puede sacar la canción de la cabeza, pues al querer hacer un video en sus historias para saludar a sus millones de seguidores dijo “Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te vengo a saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez”, mientras miraba el lente cantando.

Posteriormente la reconocida actriz afirmó que tienen la canción en la cabeza, asegurando que “esta canción es un éxito”; más adelante Lina publicó un extracto del video de la canción con el objetivo de contagiar a sus más de 9 millones de seguidores y que juntos canten en coro la pegadiza canción que se tomó internet, además retó a sus fans a que escuchen el tema sin que se le quede pegada.

“Ahí se las compartí, para que yo no sea la única que la esté cantando todo el día en la mente, para que seamos todos en coro mental”, dijo Lina Tejeiro, antes de volver a interpretar la canción.

