Lina Tejeiro habló sobre su pleito con Yina Calderón y le pidió disculpas

La actriz llanera Lina Tejeiro y la empresaria de fajas Yina Calderón tienen una evidente enemistad desde hace varios años, según lo ha dejado saber Yina en diferentes ocasiones, sin embargo, fue hasta poco que tras una serie de indirectas se reiteró la rivalidad entre las socialities, que en medio de burlas personales, emocionales y hasta físicas, se atacaron en redes.

Desde entonces, Lina se rehusó a hablar más al respecto, contrario a Yina quien no pierde oportunidad para expresar su poco agrado hacía ella. Para sorpresa de muchos, en las últimas horas Tejeiro publicó un video en sus historias de Instagram donde habló al respecto sobre el supuesto origen de su enemistad, del que asegura no acordarse.

Ella siempre ha dicho que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo y quedó supremamente marcada con lo que pasó en aquel entonces, creo que eso la molestó o la incomodó tanto, que si realmente yo les cuento, yo no me acuerdo que eso haya pasado.

Recordemos que según versiones de Yina, en años anteriores se acercó a Lina quien era muy reconocida por una extentensa actuación y que supuestamente Lina cedió a darle la foto, pero cuando pensó que ella se iba a ir, le hizo un gesto despectivo, como si tuviera ganas de vomitarse. Desde entonces, la empresaria de fajas no la baja de "agrandada" y "humillativa" por sus comportamientos.

Si en algún momento eso pasó, le ofrezco disculpas pero realmente no me acuerdo y si ella lo dice, pues sus motivos tendrá, no tengo como contradecirla, pero tampoco lo puedo afirmar, siento que nunca he tenido una actitud mala hacía ella, pero cada quien habla como le va en la fiesta y seguramente, de pronto si pasó, no sé, no me acuerdo.