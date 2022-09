Lina Tejeiro rompió el silencio y se refirió a la nueva canción de Andy Rivera

Hace pocos días el artista urbano Andy Rivera lanzó su más reciente sencillo musical llamado “Te perdí”, una canción que sin duda alguna generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes dieron por hecho que había sido escrita para Lina Tejeiro, quien ya se encuentra en una relación con el también artista Juan Duque.

Aunque Andy Rivera no se ha pronunciado frente a esta polémica que surgió a raíz de su lanzamiento, quien sí lo hizo fue la actriz Lina Tejeiro por medio de una entrevista realizada por el exprotagonista de novela Omar Vásquez con su personaje ‘Diva Rebeca’, a través de Instagram Live la noche del pasado miércoles 21 de septiembre.

La entrevista, que tuvo una duración aproximada de una hora, aclaró varias dudas de los seguidores de la actriz, entre esas, si ella creía que la nueva canción de su expareja, Andy Rivera, estaba dedicada a ella, pues la letra de la canción describe perfectamente lo que ha sucedido en la actualidad: que ella inicia un romance con alguien más, mientras él lamenta el haberla perdido.

LINA TEJEIRO DIO SU OPINIÓN SOBRE NUEVA CANCIÓN DE ANDY

Ante esta interrogante, la actriz le pidió a los internautas, entre risa nerviosa, que no creyeran todo lo que veían por ahí, ya que nadie ha dicho que esa canción fuera escrita para ella. De hecho, afirmó que los temas musicales no son escritos por una sola persona, sino que hay varias mentes detrás de una letra.

Además, Lina expresó que seguramente la canción ya estaba escrita hace tiempo y que por casualidades de la vida había sido lanzada hasta hace poco.

“Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, o sea, yo no puedo decir si es o no es (escrita para mí) y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho que sea para mí en ningún momento, y yo tampoco creo. No creo, porque las canciones normalmente no las compone una sola persona, si ustedes miran los créditos de las canciones son un grupo de personas que se dedican a escribir canciones, entonces no creo que hubiera sido exactamente por mí. Seguramente, de casualidad, esa canción está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no creo”.

La actriz también se refirió al tema del marketing, pues muchas personas creen que su noviazgo con Juan Duque es arreglado para beneficio de todos y que en un futuro volverá a estar con Andy Rivera.

“Ojalá fuera marketing. Yo no estaría viviendo aquí, estaría en Miami, nadando en los dólares. No, no, no, no es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, porque a veces es muy difícil creer lo que sale a la luz. O sea, la gente dice: Ay, ¿Será verdad? Y como también a veces usan tantas cosas para el marketing pues se presta para el doble sentido”.

