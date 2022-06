‘Ando inspirada en mí’: Lina Tejeiro habla sobre el amor propio

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones y medio de seguidores, la actriz colombiana Lina Tejeiro habló del proceso de amor propio por el que está pasando y lo mucho que le ha gustado aprender a aceptarse como es.

Esta talentosa actriz y modelo, quien recientemente demostró un gran talento para interpretar un reto viral, les dijo a sus seguidores, mientras hacía su rutina de skincare, que estuvo pensando en lo muchos que se ama gracias a unas fotos que publicó en su red social.

“Oigan, últimamente, ando como toda inspirada en mí, porque… o sea ando como enamorada de mí. Estoy últimamente trabajando mucho en eso y hoy […] subí una foto describiéndome tal cuál soy y me leí y dije sí eso soy y me gusto y me amo y espero que ustedes también sientan lo mismo por ustedes mismas y se sientan hermosas y se vean hermosas y yo siento que este proceso de amor propio va en todo, chicas, desde (aigh me inspiré) desde tratarnos bien, mirarnos al espejo, decirnos cosas lindas, cuidarnos, consentirnos, amarnos como amamos a otras personas” explicó Lina.