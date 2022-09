Lina Tejeiro reveló el atributo de Andy Rivera que llamó su atención

Hace un par de días la actriz Lina Tejeiro aceptó que el exprotagonista de novela Omar Vázquez, bajo su popular personaje ‘Diva Rebeca’, la entrevistara y preguntara abiertamente lo que quisiera frente a su vida en general, por tal razón el hombre aprovechó el momento para tocar diversos temas de interés para su audiencia, entre esos, su fallida relación con el artista urbano Andy Rivera.

De hecho, fue el tema relacionado al intérprete de “Te perdí” con el que, el ahora influenciador, comenzó la entrevista. Por tal razón, y con foto en mano, Diva Rebeca le pregunta sin rodeos a Lina Tejeiro si era la parte física de Andy Rivera la que la tenía enamorada.

“Yo voy a arrancar con mi propio chorizo y al grano, mi amor. Explíqueme, ¿Usted estaba pegada de esto, era esto la que la tenía pegada?”, fue la pregunta que Diva Rebeca realizó mientras sostenía una popular fotografía de Andy en ropa interior que dejaba poco a la imaginación.

Ante esto, y con una gran carcajada, Lina aclara que además de ese atributo, Andy Rivera tiene varias cosas que llamaron su atención. Sin embargo, no dio detalles de cuáles eran.

“No, y además, o sea, de eso, y de muchas cosas más, porque no era lo único bueno que tenía. Tiene muchas cosas buenas Andrés, que obviamente se tiene que reconocer y recalcar (…) Lo que se ve no se pregunta, Rebeca”.

Además de esto, tocaron temas sobre el comportamiento que ha tenido Andy durante los últimos meses al enseñar su físico a través de las redes sociales. Lina aseguró que no le veía nada de malo a esto, ya que ella también lo había hecho en algún momento.

“Yo creo que a todos nos gusta mostrar, yo he pasado por esa etapa también de quererme ver sexy, de subir mis foticos en tanga, así medio mostrona y hace parte también de uno reconocer lo lindo, lo bueno, lo grande que uno tiene, ¿No? Y por qué no un tributo a una foto, yo no le veo nada de malo, la verdad”.

LINA TEJEIRO YA TIENE UN NUEVO AMOR

Recordemos que tras la ruptura amorosa con Andy Rivera, la actriz Lina Tejeiro se encuentra en una de las etapas más tranquilas de su vida, tanto profesionalmente como personalmente, y sobre todo en su vida sentimental al darse una nueva oportunidad con el también artista Juan Duque, pues después de mucho tiempo logró el equilibrio que tanto merecía.

