Lina Tejeiro divierte imitando a participante de ‘Factor X’

La actriz y modelo colombiana, Lina Tejeiro, suele subir videos tipo reel o TikToks imitando graciosos momentos de la televisión o de las redes. Se trata de un talento que tiene impresionados a muchos internautas.

La artista colombiana, a quien todavía se le relaciona con indirectas de Andy Rivera y viceversa, subió recientemente un video en donde imita a una participante del concurso musical ‘Factor X’ cuando le preguntan, justamente, si tiene el factor X.

“Sí. Tengo mucho talento, tengo carisma, soy arriesgada, me gusta mucho lo que hago, ante todo mi originalidad. Todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi orig… eh… mi originalidad es ante, de mí misma. Yo me visto como yo, como yo, bailo como yo, me expreso como yo” dice Lina imitando en el video.