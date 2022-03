Lina Tejeiro respondió por qué no fue a la fiesta de cumpleaños de Jhonny Rivera

Desde hace varias semanas se ha especulado acerca de una posible reconciliación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera luego de una mediática ruptura.

Te puede interesar: "Yo creo que sí están juntos", Marcela Reyes sobre Andy y Lina Tejeiro

Hace pocos días el artista de música popular Jhonny Rivera, padre del cantante Andy Rivera, realizó una gran fiesta de celebración por un año más de vida en su finca en Pereira, donde reside.

Al festejo asistieron varias celebridades y aunque muchos esperaron ver en algún momento a la llanera junto a Andy, nunca apareció.

Fue tanta la expectativa al respecto que hasta los trovadores que asistieron se atrevieron a preguntarle al joven si había regresado con la actriz, pero este solo sonrío y no dijo nada al respecto.

Luego de una corta ausencia en redes sociales de Lina Tejeiro, esta decidió activar la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde supera los nueve millones de seguidores, y allí la interrogaron sobre por qué no asistió a dicha celebración.

Desde la comodidad de su casa y mientras almorzaba, contestó, dejando a más uno confundido.

“Porque no me invitaron jajajajja.... no mentiras, porque tenía otras cositas que hacer", expresó.