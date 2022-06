"¿Le gustan las mujeres? Lina Tejeiro se confesó al respecto

Lina Tejeiro sigue apoderándose de las tendencias digitales tras su más reciente video en YouTube donde habló sobre 10 cosas que sus seguidores suponen sobre ella. Entre las suposiciones más reiteradas, hubo una donde muchos creían que ella sentía atracción por otras mujeres, a lo que Tejeiro sorprendió con su respuesta.

No dejes de leer: Lina Tejeiro se mostró muy emocionada por conocer al bebé de Greeicy

¿Cómo les contento esto? no puedo decir que me gustan porque hoy en día, hasta el momento no me ha gustado nunca una mujer, osea no he dicho como "¡que hermosa, la quiero besar!" pero no puedo decir que el día de mañana no pase, porque soy de las personas que piensa que el amor y que el gusto puede nacer en cualquier momento y hacía cualquier ser humano o persona, osea uno se enamora de un perro, uno siente amor por un perro, por un gato, por los seres vivos, ¿por qué no por una persona sin importar el sexo?

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que ese es su punto de vista y que respeta rotundamente a quienes piensen distinto así como espera lo mismo para ella, bajo la premiza de que podría pasar pero que aún no le ha sucedido.

Hasta el momento nunca me ha gustado una mujer, hay mujeres que me parecen hermosa, las admiro y digo "Dios mío, podría besarla", pero no, porque pues no siento un gusto a tal punto de querer besarla, como que admiro mucho la belleza, añadió.

Adicionó que jamás se atrevería a decir que de esa agua no beberá porque la vida dá muchas vueltas y porque es consciente que amor es amor, independiente de donde nazca y del género de la persona que lo produce.

Seguidor le pidió oportunidad a Lina Tejeiro ye stá no lo rechazo

"Supongo que cuando nos veamos quedaremos flechados, me encantas Lina" le escribió un seguidor a la llanera, quien para sorpresa de muchos no hizo caso omiso al piropo e incluso lo motivó para que tuviera una cercanía más frecuente a sus contenidos, para ella verlo y por qué no, ver si puede nacer algo de ahí.

Recordemos también que en sus más recientes confesiones reiteró que querrá a su gran amor Andy Rivera seguramente por el resto de su vida, pero que ese amor ya evolucionó al punto de entender que ya no podrán estar juntos como pareja, por ello, hizo públicas sus ganas de volver a enamorarse.

Puedes leer: Lina Tejeiro habló sobre su pleito con Yina Calderón y le pidió disculpas