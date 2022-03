Lina Tejeiro apoyó el video de la Jesuu contra Yina Calderón/

En las últimas horas el nombre de la creadora de contenido Valentina Ruiz más conocida en redes sociales como La Jesuu y el de la también empresaria y creadora de contenido Yina Calderón se han hecho tendencia, luego que Calderón opinara con crítica sobre el aspecto facial de la caleña.

Recordemos que hace unos días fue la propia Valentina quien compartió públicamente en sus redes sociales, que se había hecho un procedimiento de ácido hialurónico en sus labios, para aumentar su tamaño. Como es habitual con estas sustancias, los primeros días se tornan mucho más inflamados a lo que será el resultado final.

Sin embargo Calderon afirmó que la influencer no sólo se había hecho el procedimiento de los labios sino algunos retoques en el rostro y que esto, le habría servido como señal divina para abstenerse de realizarse unas que ella tenía pensado. Según Calderon, conoce al cirujano que le hizo las intervenciones a la Influencer y criticó tanto su trabajo como los resultados.

Ante esto, la creadora de contenido no guardo silencio y dedicó un reflexivo video donde no sólo expresó su tristeza por las personas que usan el mal ajeno para crear sus contenidos, sino que además, hizo un llamado para que las mujeres se apoyen y no se destruyan entre ellas mismas.

Según lo reveló Valentina, sus palabras fueron bastante alagadas por sus millones de seguidores y hasta por la misma Lina Tejeiro, quien le envió un contundente mensaje de apoyo dónde evidenció su postura frente a las palabras dichas por Yina.

¡¡BRAVO!! La otra vino por pelucas y salió trasquilada, que buen video mi Vale, que excelentes palabras, expresó Lina.

