Lina Arroyave responde a quien la tildó de inmadura

La creadora de contenido y modelo colombiana, Lina Arroyave, quien recordemos que tuvo una relación con el cantante Kevin Roldán, a quien le dio un hijo; y otra relación con el también influencer Mateo Carvajal; es una mujer a la que le gusta interactuar bastante con sus seguidores, los cuales ya legan a 1 millón 200 mil seguidores.

En esta oportunidad, Lina aprovechó para hacer una dinámica de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram. Uno de los internautas le escribió ‘Por qué eres tan inmadura’, a lo que ella contestó mostrando una foto de su rostro distorsionado por un divertido filtro y escribiendo sobre la foto:

La cuenta de Instagram de chismes llamada ‘rastreandofamososalterna’ publicó la respuesta de la modelo y fueron muchos los comentarios que se generaron alrededor de su reflexión.

“Toda mujer inmadura se auto pregunta en sus historias para no soltar a su ex. Tienen razón. Ella no tiene edad para vivir feliz pegada al pasado del ex”.

“Y bastante a mí me bloqueo porque le dije que no me gustaba lo que cantaba igual me gustaba su contenido, pero ya me vale”.