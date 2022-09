Lina Arroyave respondió y le habría enviado un mensaje a Marcela Reyes

Parece que la disputa entre Marcela Reyes y Lina Arroyave se reavivó y todo por cuenta de un mensaje que escribió Marcela Reyes, en sus historias, agradeciendo por el día que tuvo y por tener un hijo amoroso y sano, además agregó que todo lo que una persona hace, sea bueno o malo, recae en los hijos.

Sin embargo, este mensaje fue reposteado por Daniela Arroyave, hermana de Lina Arroyave, quien respondió con un fuerte mensaje, afirmando que lo que la DJ escribe “basura” que aparenta tener lo que no tiene, que no ha superado a su exesposo y que sigue "ardida" desde hace pasados seis años y le sugirió buscar una sicóloga para que supere sus traumas.

“¡Basura! aparentas ser muy feliz y sé que es de lo que más careces, se nota que no superas a Exotic, que ni volviendo a nacer volvería con vs, tenes "todo'" menos al hombre que querés. Con mi hermana, ni mi sobrino te metas zor$&% infeliz! Ni a tu marido respetas con tu contenido de pu&%, y si después de 6 años sigue muy ardida porque jamás la respetó "su marido " busque un psicólogo para que le ayude con esos traumas que tiene ¡!!”, escribió Daniela Arroyave en su cuenta de Instagram.

Por el momento, Marcela Reyes no ha respondido a ese mensaje, pero Lina Arroyave al parecer sí lo hizo, pues en su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó una historia con un mensaje que muchos interpretaron como un indirectazo a la DJ.

En el mensaje, Lina dijo que ella no iba a reaccionar a la “frustración, infelicidad y la mentira”, palabras similares a las de su hermana, debido a que odia esa oscuridad, además afirmó, que su regalo más bonito es su hijo y que su inocencia la ayuda a traspasar los juicios de personas que miran con “soberbia y el rencor”, además manifestó estar de acuerdo (con Marcela Reyes) en que las personas reciben lo que cosechan.

“Por otro lado.. No! No voy a reaccionar frente a la frustración, la infelicidad, la mentira, el odio y toda esa oscuridad. Dios me enseñó a mirarlo a él a los ojos mientras alguno de sus hijos quiere molestar mi paz. Mi hijo es mi regalo más bonito porque su inocencia traspasa cualquier juicio de alguien que solo puede mirar a través de la soberbia y el rencor... Y sí! También estoy de acuerdo de que recoges lo que siembras.. Dime de que alardeas que eso será de lo que careces”, escribió Lina Arroyave.