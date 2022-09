Esposa de Lowe León confesó que ya vio el video del hombre con otra mujer

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve al cantante Lowe León, expareja de la bailarina Andrea Valdiri, en una discoteca compartiendo tiempo con una mujer que no es su esposa, la abogada Liceth Córdoba, quien recordemos que ha participado activamente en las polémicas en las que se involucra su esposo con Valdiri.

Han sido muchos los internautas que han visto el video y han comentado acerca de la actuación del hombre. Así como han sido muchas las personas que se han cuestionado qué pasará con la relación del controversial cantante luego de esto.

Pues uno de los usuarios de Instagram no se quedó con la duda y decidió ir al perfil de la famosa abogada a preguntarle si ya había visto el video de su esposo. A lo que ella contestó:

Otra persona contestó con un tono de burla diciendo que ella acepta ese tipo de actitudes de su esposo. Aunque Liceth borró el comentario, minutos después, las redes no perdonan y la cuenta de Instagram de chismes llamada ‘rechismes’ publicó el pantallazo de los comentarios.

Han sido muchos los usuarios de esta red social que han aprovechado la publicación de ‘Rechismes’ para brindar su opinión sobre la situación de Liceth y Lowe:

“Cacho contento, con consentimiento y todo”, “Eso es que va a sacar una canción”, “Jajaja noooo de no creer ¡hasta miente con tal de guardar una imagen que no va!”, “Ajá y que más puede decir, ese hombre se ve lo que es que no se puede esperar nada más” fueron algunos de los comentarios que recibieron los famosos.