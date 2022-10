Así respondió Liceth Cordoba a quienes la tildaron de "cachona"

Hace tan solo unos días el cantante vallenatero Lowe León se hizo tendencia, por un controversial video donde se le captó muy cercano con una misteriosa mujer, en lo que parecía una fiesta, desatando múltiples posturas por parte de los internautas.

Recordemos que actualmente el hombre tiene un hogar con la abogada Liceth Córdoba, quien que ha participado activamente en las polémicas en las que se involucra su esposo con su expareja Andrea Valdiri, por la reciente disputa legal frente a la paternidad de Adhara.

Fue por ello, que la polémica por una presunta infidelidad dio mucho de que hablar no solo entre los internautas y medios de entretenimiento, sino también de la propia Andrea, quien aprovechó para enviar una indirecta al respecto.

Por si fuera poco, la propia Liceth también confesó a petición de los fans que ya había visto el video y dio a entender que no veía nada grave en que el saliera a divertirse y que ella estaba al tanto de la situación: “Claro bb, está fiscalizado [emoji de carita dando un beso]".

Tras el video de Lowe bailando con otra mujer, la atención de los internautas se centró particularmente en la esposa del cantante para saber qué reacción tendría al respecto: si se enojaría como muchos esperaban y defendería su lugar como esposa o si por el contrario no le daría mayor importancia a lo sucedido.

A juzgar por su más reciente video bailando muy acaramelada con el, queda confirmado que su hogar está por encima de todo y que no está dispuesta a dejarse llevar por el veneno y malas vibras de muchos internautas para acabar su relación. De hecho, aprovechó su más reciente interacción para dejar claro que su propósito de verdad es ser feliz ella, aunque eso implique que otros se vean decepcionados.

He decepcionado a mucha gente por no hacer lo que para ellos está bien. Seguiré decepcionándolos cuantas veces sea necesario y no por soberbia sino porque la responsable de mi felicidad soy yo, expresó la abogada.