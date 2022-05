Lele Pons y Guaynaa compartieron sus “espectaculares cuerpos” y generaron comentarios

Hace pocas horas, los cantantes Lele Pons y Guaynaa fueron tendencia en Instagram, teniendo en cuenta una fotografía que la venezolana publicó acerca de lo “saludable” que estaba su cuerpo y el del intérprete de ‘Rebota’.

En la imagen se visualiza a los afamados artistas posando con un traje de baño de color rojo, como todos unos ‘baywatch’. Pero eso no es lo más significativo de la graciosa foto: ya que los latinos distorsionaron en gran medida la imagen, de modo que el cuerpo se vio más grande y “tonificado”.

Los envidiosos dirán que es Photoshop, escribió jocosamente Lele.

A pesar que sus más de 48 millones de seguidores se divirtieron con la fotografía, muchos encontraron sin sentido que la intérprete de ‘Se te nota’ la publicara, ya que no les resultó graciosa.

Jajajaja no falta el que cree que es realidad, Jeje... por ahí he visto unas que editan los cuerpos así y creen que los demás no se dan cuenta, tienen más filtro que mi colador de café, fueron algunos de los comentarios que predominaron.

Cabe resaltar que Lele no se encuentra en los mejores términos con su audiencia, teniendo en cuenta la polémica en la que se vio envuelta con el youtuber Luisito Comunica, ya que este afirmó que en alguna oportunidad se acercó a saludarla, y Lele fingió no hablar en español para no hacerlo.

Solo es latina cuando le conviene, ratificó el mexicano.

Tras el polémico hecho, la venezolana salió a defenderse, sin embargo, el público aún tiene sus dudas.

En contraste, Lele posee una relación estable con el cantante boricua, donde ambos comparten en sus redes sociales fotografías, disfrutando de momentos juntos. También de la pasión que los mueve: la música.

Cabe recordar que hace un par de meses los artistas documentaron el cambio físico al que se habían sometido: pasando de un claro estado de sobrepeso, a lucir una figura saludable. Todo, gracias a la entrenadora Diana Maux, quien conoce a Lele desde hace un par de años.

Así que, en gran medida, la fotografía que compartieron a través de sus historias de Instagram es cierta, ya que el ejercicio, así como la alimentación saludable hace parte de la vida de los afamados cantantes urbanos.