Lele Pons preocupó a fans tras sufrir estrepitosa caída en pleno video

Lele Pons recientemente preocupó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un video en el que sufrió una estrepitosa caída.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la venezolana quiso lanzar una patada al aire, pero desafortunadamente no lo logró.

En las imágenes se pudo ver a un hombre quien hizo la misma actividad y logró patear una paleta de ejercicio que alguien le sostenía, mientras que cuando Pond fue a hacer lo mismo, no alcanzó y se resbaló de la fuerza que estaba ejerciendo en su cuerpo.

Sin embargo, lo que más impactó a quienes siguen a la artista, fue el hecho de que cuando cayó al piso lo hizo de espalda causando un gran choque entre su cuerpo y el piso.

“Why i don’t to try new things? (en español: ¿por qué no intento probar cosas nuevas?”, fue el mensaje con el que decidió acompañar la descripción de su publicación.