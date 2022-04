Lele Pons impresionó con fotos de su pasado junto a Chayanne

La artista venezolana Lele Pons generó cientos de comentarios en redes sociales con su más reciente publicación. Y no es para menos, pues ella se dejó ver como nunca antes y acompañada de un gran artista.

Y no es para menos, pues Lele posó en varias fotos de su infancia con su tío, que es nada más y nada menos que el cantante Chayanne. Y como si esto fuera poco dejó ver cómo los años no le pasan al artista, pero a ella sí.

En las imágenes donde se puede ver a la artista venezolana posando con el cantante siendo ella una bebé, se puede ver una versión de Chayanne muy parecida a la actual, demostrando que los años no le han pasado. Además, publicó otras donde hace la comparación de ella en su adolescencia junto a su tío y se ve muy cambiada, primero por su figura, segundo porque usaba retenedores en sus dientes, su look, su estilo y más detalles que la hacen ver muy cambiada a lo que se puede ver de ella ahora mismo en redes sociales.

“Tío Chay, tomemos un momento para apreciar cómo no ha cambiado jajaja (a diferencia de mí)”, expresó con risas en su cuenta de Instagram. Y sin duda los comentarios y los ‘likes’ no se hicieron esperar porque el cambio en ella es evidente, mientras que en Chayanne se detuvo el tiempo hace mucho.

Los comentarios no se hicieron esperar, todos sus seguidores quedaron también impresionados por cómo se veía y se ve en la actualidad Chayanne, incluso, la presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamon no dudó en dejar un mensaje en la publicación donde destacó que “es de morir el tío Chay”, expresó con risas en redes sociales.

Sin complejos

No es la primera vez que Lele Pons usa sus redes sociales para mostrarse sin filtros, para recordar su pasado, pero también para hacerle ver a los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales que todo es normal, que no la hace especial el ser una personalidad pública y que su cuerpo tiene imperfecciones, si así se quiere llamar, pero que la hace humana, y “normal”, porque muchos se esconden o buscan la perfección n y ella ha querido demostrar que no existe tal perfección y eso es de aplaudir por sus seguidores quienes siempre ele agradecen ser natural, como es y dejarse ver sin filtros.

