Lele Pons desmiente a Luisito Comunica y desata la polémica

Hace pocos días, los creadores de contenido Luisito Comunica y Lele Pons estuvieron en el ojo del huracán, teniendo en cuenta unas declaraciones del oriundo de Puebla, donde afirmaba que hace algunos años en un evento trató de acercarse a Lele, sin embargo, esta le respondió que no sabía hablar español, negando su real origen.

Ante el hecho, la venezolana participó en el programa ‘Radio Divaza’, de los youtubers ‘La Divaza’ y ‘La Jose’, donde, por supuesto, la famosa cantante se refirió al tema.

En su defensa, Lele afirmó que las personas que la conocen saben que ella siempre está dispuesta a saludar a las personas que conoce por primera vez, incluso a hacer videos con ellas.

Eso nunca pasó, eso no es verdad y conociéndome yo soy alguien que nunca va a decir eso, no soy capaz de decir eso , puntualizó la intérprete de ‘Se te nota’.

Además, la youtuber afirmó que días después Luisito le escribió a su cuenta de Instagram, pidiéndole disculpas acerca de sentirse “mala onda por lo de la entrevista”.

Asimismo, Pons se mostró molesta, teniendo en cuenta que el oriundo del país ‘manito’ grabó unas historias de Instagram, diciendo que esa era una anécdota chistosa, que salió en un momento inesperado.

Para mí, un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible porque tú no me conoces, no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme, concluyó la joven.