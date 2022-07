Ella es Leidy Franco, la mujer que se robó el corazón de Chicho Arias

MasterChef Celebrity está acaparando todas las miradas en los últimos días y en las últimas horas en donde los colombianos están a la expectativa de conocer al ganador de esta temporada en la que Tatán Mejía, Carlos Báez, Chicho Arias y Ramiro Meneses están dándola con sus cuatro preparaciones para que los jurados se decanten por ellos y se conviertan en el mejor chef de esta cuarta versión.

Algo que ha acaparado las miradas de los televidentes en la gran final es la presencia de los amigos y familiares de los cuatro finalistas, algunos conocidos por ellos como es el caso de la esposa de Tatán y sus hijas quienes aparecen junto a él en redes sociales, o también la pareja de Carlos Báez, la actriz Juanita Molina, quien actualmente vemos en la pantalla de Nuestra Tele en "Te la dedico".

Pero en el caso de Chicho y Ramiro su vida personal era un poco más reservada en redes sociales, sin embargo, en esta etapa se han podido conocer algunos de sus familiares, es el caso de la esposa de Chicho, Leidy Franco, una mujer que no está en el mundo de la farándula pero que, no pasó por desapercibida.

Chicho decidió llevar al programa a sus papás, a su esposa y a su hija a la gran final de MasterChef Celebrity, con quienes Claudia Bahamón bromeó y se divirtió durante la presentación, pues expresó que eran como parte de su familia. Pero hubo una integrante de la familia que llamó y acaparó la atención de los internautas y televidentes.

En redes sociales fue bastante comentada la aparición de Leidy, una mujer de 37 años que es alejada de la farándula y de los medios de comunicación, pero que se robó el corazón del humorista desde hace varios años, y con quien tuvo una hija, y que Colombia conoció también en la gran final del programa.

Chicho contrajo matrimonio con Leidy el 17 de enero de 2018 en una celebración junto a sus familiares y amigos cercanos, una celebración en la que, se juraron amor eterno y dieron oficialmente el "sí, acepto".

En una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Leidy se observan varias fotografías del evento junto a un sentido mensaje en el que ella le expresó todo su amor al comediante a través de sentidas palabras.

TÚ, el hombre de mi vida, el amor de mi vida, mi parcero de camino, mi ángel, mi amante, mi cómplice y mi alcahueta. Amarte más si es posible, porque cada día mi amor por ti crece y crece. Y la felicidad que le das a mi vida no termina nunca. Te digo SI dos y todas las veces, me caso contigo dos y todas las veces más, porque eres el mejor hombre del mundo, porque mi vida a tu lado no podría ser más divertida