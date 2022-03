Le preguntaron a La Liendra qué extrañaba de Luisa Castro y así respondió

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes como 'La Liendra' encendió las plataformas digitales tras atreverse a hacer una dinámica de retos con su amigo y colega, Maxiolly.

La jornada de videos la comenzaron con un reto de tres preguntas incómodas y pesadas cada uno. Su amigo, comenzó con una pregunta que el influencer normalmente evade: "qué extraña de Luisa Castro".

"No la extraño ni a ella, no extraño nada, estoy pleno con la mujer que tengo ahorita, no estoy en el pasado, estoy en el presente", dijo Mauricio.