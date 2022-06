La foto que le piden a Shakira que elimine tras su separación con Piqué

La reconocida cantante Shakira y el futbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué, el pasado sábado 4 de junio anunciaron que su relación de más de doce años había llegado a su fin.

Hay varios rumores y especulaciones en torno al motivo de esta sorprendente separación, una de las que más ha cogido fuerza en las últimas horas es que todo se debió a una infidelidad por parte del futbolista, pero hasta el momento no hay nada confirmado, pues la pareja decidió ser concisa al momento de oficializar su ruptura.

Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión.

Aunque no se sabe a ciencia cierta desde cuándo empezaron los declives en la relación, una muestra del distanciamiento entre la pareja se puede observar en sus redes sociales oficiales donde las publicaciones juntos se desaparecieron desde hace más de cuatro meses.

La foto con Piqué que le piden que elimine a Shakira

La barranquillera es una de las artistas colombianas con mayor número de seguidores en Instagram, pues muestra de ellos son sus más de setenta millones de seguidores en esta red social, pues sus fanáticos decidieron mostrar todo su apoyo y comprensión a la artista a través de los comentarios de diferentes post.

También, hubo otros internautas y seguidores que decidieron stalkear el perfil de la barranquillera y buscar las fotos junto la que ahora es su expareja, donde le dejaron múltiples comentarios en los que le insinuaron que lo correcto era que borrara esos recuerdos junto a Piqué como manera de superar y sanar.

Una de las principales publicaciones en la que se evidencia este tipo de comentarios fue la última foto posteada por la artista colombiana junto al futbolista, foto publicada el 14 de febrero de 2022, donde celebraron San Valentín.

Esta publicación que hasta el momento cuenta con más de 2.200.000 de "me gusta" y miles de comentarios se ha vuelto viral en las últimas horas, pues miles de internautas han divido sus opiniones defendiendo a la artista y comentando que ojala pudieran arreglar su relación y otros han lanzando mensajes en contra del jugador por al parecer haber engañado a la cantante, con la cual tuvo dos hijos.

Shakira una fiel seguidora y admiradora de Piqué

En la cuenta de la barranquillera también se observa el último post en donde expresó su admiración a su ahora expareja por haber logrado el récord de llegar a 600 partidos con el club catalán, un éxito que ella celebró con un sentido mensaje, en donde le expresó todo su amor.

"Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos en el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional". Fue parte del mensaje de Shakira.

