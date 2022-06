El emotivo regalo de Laura Tobón a su esposo en el Día del padre

El Día del padre en Colombia se movió por temas electorales para llevarse a cabo este pasado fin de semana. Por eso, fueron miles las personas que usaron sus redes sociales para dejarles mensajes de amor a su esposo, padres, hermanos y más.

Ese fue el caso de la presentadora Laura Tobón, quien dejó ver el original regalo que le dio a su esposo y padre de su hijo Lucca, en su primer Día del padre. Una especie de álbum con grandes momentos vividos en estos pocos más de cuatro meses desde que Lucca lo convirtió en papá.

En las imágenes que dejó ver en sus historias de cuenta de Instagram, Laura Tobón mostró que eran fotografías que se habían tomado padre e hijo en diferentes momentos desde su llegada, pero también dejó ver esos que vivieron juntos cuando ambos estaban a la espera del pequeño Lucca en el vientre de Laura Tobón.

Las lágrimas no se hicieron esperar, porque sin duda este álbum resumía momentos muy importantes para su esposo y padre de su hijo, quien además disfrutó de un gran Día del padre en compañía de su bebé, su esposa y resto de la familia quienes se reunieron para pasar un día de relajación, sol, piscina y buena comida.

Lucca para todos

Pero no solo eso, sino que Laura Tobón decidió revelar por primera vez los primeros días de nacido de su hijo Lucca, y esto para destacar que su esposo, Álvaro Rodríguez, siempre ha estado con ella, que fue el primero en tenerlo en sus brazos y que además ha disfrutado cada momento junto a él de la mejor manera.

Laura Tobón le hizo saber lo feliz y plena que estaba de que fuera él el padre de su hijo y el gran amor de su vida con tierno mensaje. “¡¡Tu primer día del padre Álvaro Rodríguez, me enamora y me sorprende todo lo que has crecido y aprendido como papá!! Te amamos”, fueron las palabras de la presentadora a su esposo.

Pero no solo el esposo de Laura Tobón recibió muestras de amor del pequeño Lucca, sino que sus abuelos, materno y paterno, quienes estuvieron unidos compartiendo también recibieron un hermoso portarretrato con una fotografía donde aparecen junto al niño siendo plenamente felices. Estos regalos también hicieron llorar a los abuelos.

Los mensajes de amor en redes de parte de sus seguidores también resaltaron, pues más de uno aprovechó para destacar el video y los regalos que Laura Tobón les hizo a los hombres de su familia, pero también hubo quienes admiraron que Lucca tuviera en su vida solo hombres ejemplo para él.