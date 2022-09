La razón por la que Laura Tobón se comparó con "Betty, la fea"

Laura Tobón se encuentra disfrutando de su etapa como mamá, por eso frecuentemente suele compartir con sus casi cuatro millones de seguidores en las redes sociales, algunos de los momentos más tiernos de Lucca y también los cambios que ha tenido ella con su maternidad.

Precisamente la modelo y presentadora, compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram que tras ocho meses de haber dado a luz, ha notado un gran cambio en ella, sobre todo en su cabello, por eso reveló que le ha nacido más cabello y mostró a la cámara todo el “baby hair”, o “cabello de bebé” que ahora tiene.

Incluso bromeó diciendo que, si le seguía naciendo cabello así, iba a llegar a tener el capul de “Beatriz Pinzón”, la protagonista de la superproducción “Yo soy Betty, la fea”, aunque afirmó que pese a que ahora ese estilo no está a la moda, le encanta el capul de Betty.

“Quiero mostrarles este nivel de baby hair que me está creciendo, ocho meses postparto y no se imaginan el pelo nuevo que me ha crecido, a este ritmo voy a terminar con la capul de Betty, me gusta la capul de Betty”, dijo Laura Tobón en sus historias, mostrando el cabello que le está saliendo al frente.