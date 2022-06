Laura Tobón reveló emotivas palabras sobre su hijo con tiernas fotos

La presentadora Laura Tobón reveló emotivas palabras de los que le ha enseñado su hijo Lucca con su llegada tras protagonizar su primera portada de una revista nacional con su pequeño, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, la modelo compartió un carrusel con varias fotografías junto a su bebé.

Laura Tobón dedicó emotivas palabras sobre su hijo Lucca

Con dichas instantáneas aprovechó para confesar lo importante que ha sido su hijo en su vida.

“Lucca llegó a mi vida a enseñarme a vivir el aquí y el ahora. Algo que lastimosamente se me había olvidado. Vivimos en un mundo en el que el día a día no nos rinde por el afán y miles de preocupaciones. Con Lucca mi reloj se frenó y llegó el momento de verdaderamente VIVIR. Nuestros hijos nos empujan a los límites… nos hacen descubrir nuestra dulzura, nuestra paciencia y generosidad. Explorar nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestro egoísmo, nuestro cansancio. Nunca había sentido tantas emociones a la vez desde que Lucca nació. Y a la vez nunca había sentido que mi corazón sintiera tanto amor y a la vez angustia. Es tanto lo que mi bebe me ha hecho crecer como ser humano, que sólo tengo palabras de agradecimiento con Dios y la vida por darme la oportunidad de ser mamá. Un bebé pone en orden de importancia nuestras prioridades. Hoy puedo decir que la familia es la mía", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde los llenaron de halagos.

"Ay nooooo, una princesa con un príncipe divino", "qué fotos más hermosas", "ME MUEROOOO con luki pollitoooo. La mamita más amorosa y hermosa del mundo", "amores miosssssssssssss", "perfección", "los más lindos amoo estas fotos", "mil bendiciones, para tu familia", "muero", "qué belleza", "me morí", "divinos", "ay no. Me muero de amor. Qué belleza", "por qué son tan hermosos", "adorables", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Asimismo, su esposo reaccionó, detallando que ha sido la mejor que ha tenido hasta el momento.

“Tu portada más linda. Los amo”, agregó.

Por ahora, la presentadora ha estado compartiendo diferentes detalles de cómo ha vivido su experiencia de maternidad, despejando varias inquietudes y resaltando los cambios que ha tenido con curiosos y divertidos videos.

