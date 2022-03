Laura Tobón reveló el sueño que le falta por cumplir

La presentadora Laura Tobón ha usado sus redes sociales para hablar un poco más de su proceso de la maternidad, pero también para revelar detalles de su vida, su profesión y otros detalles que sus seguidores quieran saber.

Es por eso que en las más recientes historias de la presentadora contó detalles sobre su hijo Lucca, el primer hijo que tiene y cómo ha sido su proceso luego de haberlo traído al mundo.

Entra otras cosas, Laura Tobón reveló que su niño ya pesa seis kilos y que le queda la ropa de seis meses, también que se despierta dos veces en la madrugada, pero lo bueno de esto es que tiene los tiempos memorizados y “parece un relojito”, pues siempre abre sus ojos por comida a las 2:30 am y a las 5:30 am

Además, contó que es su padre, quien se queda con el pequeño cuando ella debe salir incluso de la ciudad por temas laborales, y que eso la calma porque además él tiene el apoyo de su mamá, la suegra de la presentadora.

Pero entre las preguntas personales que Laura Tobón quiso responderles a sus seguidores, estaba, el sueño que le falta por cumplir, y a esto no dudó en responder que actuar. Y sí, al parecer uno de los sueños que más anhela la presentadora es perder estar en la pantalla, pero actuando. Y aunque no reveló si esto pasará pronto o no, para muchos de sus seguidores sería increíble verla desde esa faceta en las pantallas nacionales o internacionales.

