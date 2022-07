“Nos fue pésimo”: Laura Tobón relató cómo fue la primera piñata de su hijo Lucca

La presentadora Laura Tobón reapareció en sus redes sociales para compartir una anécdota sobre la experiencia que vivió su pequeño hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez, durante su primera piñata.

Contrario a lo que muchos piensan, la hermosa mujer relató cómo había sido esta nueva experiencia para su pequeño hijo, pues por lo general este tipo de celebraciones suelen ser bastante divertida para los infantes. Sin embargo, para Lucca no fue así.

El evento, que se llevó a cabo en la Ciudad Amurallada, resultó ser todo menos agradable para el hijo de Laura Tobón, pues el clima no ayudó mucho para que el pequeño disfrutara de su primer evento infantil.

Acostada desde la cama de la habitación del hotel en el que se estaban hospedando, Laura relató que Lucca no tolera el calor y que como buen cachaco prefiere el clima frío, por lo que en medio de la fiesta tuvo un “golpe de calor” que lo tenía sudando en exceso.

“Bueno, les cuento que fue la primera piñata de Lucca en Cartagena, justo coincidió en Cartagena de mi ahijada Amal y adivinen qué… Nos fue pésimo. Nos fue muy mal, ¿Cierto? ¿Pero por qué? Lucca no aguanta el calor. No se imagina lo cachaco que está, le gusta solo el frío ¿Cierto bebé? No se imaginan el golpe de calor que tenía en plena fiesta de cumpleaños. Que pecao con mi ahijadita Amal, porque no pudimos estar casi con ella”, reveló la presentadora.