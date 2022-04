Laura Tobón enseñó cómo fue el primer viaje en avión de su hijo Lucca

Desde que se convirtió en madre por primera vez, la presentadora Laura Tobón ha compartido con sus seguidores diversos momentos junto a su hijo Lucca, producto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez.

Te puede interesar: La emotiva reacción de Laura Tobón en su primer viaje sin su hijo

En esta ocasión, Tobón compartió a través de sus historias de Instagram lo ansiosa que se encontraba por el primer viaje del pequeño en avión y pidió recomendaciones a sus seguidores.

“Les cuento que hoy es el primer viaje de Lucca en avión, y la verdad es que estoy sumamente nerviosa y más después del episodio que pasó hace poquito con ese vuelo de Latam, Me ha tenido pensando y pensando, pero bueno, ustedes saben que esto… Este medio miedo lo he tenido toda mi vida, y ahorita viajar con mi bebé, les digo que me da un poquito de ansiedad, un poquito de nervios, pero bueno. Lo vamos a superar”.