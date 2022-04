Laura Tobón: razones por las que no muestra el rostro de su bebé

La bella presentadora y modelo bogotana Laura Tobón se puso en el foco de sus seguidores desde hace casi un año, tras dar a conocer públicamente la confirmación de su embarazo, que contra todo pronóstico médico, logro desarrollarse con salud tanto para ella como para su primogénito.

No te pierdas: Laura Tobón reveló las realidades del posparto

Desde entonces, su nombre no ha parado de circular en redes, sobre todo, porque la también empresaria compartía con gran alegría su ciclo materno con sus millones de seguidores, quienes desde el momento uno, se han mostrado espectantes con su gestación, parto y ahora, desarrollo del bebé.

Tras varios meses desde su nacimiento, Laura ha compartido diversas fotografías suyas, mostrando como se recupera su cuerpo y hasta compartiendo algunas experiencias y cambios, pero poco publica junto a su bebé Lucca y cuando lo hace, siempre cuida que su rostro no quede expuesto.

Laura Tobón y las razones por las que no presenta a Lucca públicamente

Como se puede evidenciar en su Feed de Instagram, las instantáneas del pequeño son con su rostro a medio mostrar, cargado de lado e incluso de espalda, con lo que ha despertado la curiosidad de sus fans, sobre por qué oculta la carita de su primogénito.

Laura decidió aprovechar su más reciente dinámica de preguntas, para referirse al reiterado interrogante y acabar con las especulaciones.

Esta decisión la tomamos con el papá y fue darle unos medes de privacidad a Lucca, para que el crezca, se desarrolle, pero más adelante van a poder conocer a mí bebé, expresó.

Bastaron minutos para que su respuesta fuera compartida y viralizada por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios de los internautas estuvieron bastante divididas, unos, empatizando con la determinación que tomaron y otros, criticando el "egoísmo" de mostrar todo el embarazo y ahora querer guardar privacidad.

Te puede interesar: Laura Tobón reveló el significado del nombre de su hijo Lucca

"Después de que muestran todo el embarazo, ya quieren privacidad ayyy parfavaaarrrr", "Mientras que le pagan en una revista para que lo muestre y salga en la portada. O que? Igual debe ser hermoso…", "Privacidad para el" en este momento el ni sabe que es eso, salen con unas estupideces pero bueno, cada quien", "Tanto show" y "Esa es la moda ahora???? Mostrar desde que lo hacen, hasta que nace y después hacer de todo para que no le vean el bebé? Ajajajajajj", comentaron unos.

Otros por su parte, pidieron más respeto por las decisiones de familia: "y ahora por qué todos vienen a opinar y hasta a exigir que lo muestre, es la vida de ellos deberían respetar", "me parece inteligente que mantengan en reserva el bebé, porque hay mucha gente muy venenosa", "Oye pero si no quiero mostrar al hijo q no lo haga. Tanto maldad hay en redes que un niño inocentes no debería ser expuesto" y "totalmente respetable", comentaron otros.

Recordemos que esta no es la primera vez que la modelo ratifica su postura, pues el pasado mes de febrero también habló sobre el tiempo que quiere darle a su pequeño para enseñárselo al mundo y lo duro que ha sido para ella el proceso de maternidad.

“Para mí lo más duro han sido las trasnochadas. Yo que siempre he dormido como una marmota, no volver a dormir ha sido duro, pero todo ha valido la pena”, expresó.

Te puede interesar: La emotiva reacción de Laura Tobón en su primer viaje sin su hijo

Te puede interesar: Laura Tobón reveló el sueño que le falta por cumplir