Laura Tobón mostró por primera vez el rostro de su hijo Lucca

Laura Tobón dio a luz a su hijo el 29 de diciembre del 2021, fruto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez.

La modelo siempre fue muy sincera con sus seguidores y contó todo el proceso que vivió antes, durante y ahora que tiene la fortuna de contar con el amor de su hermoso bebé.

Para nadie es un secreto que, la también presentadora pasó por un difícil momento, pues justo a inicios de su embarazo reveló que todo este proceso fue un milagro, debido a que sufría de síndrome de ovario poliquístico.

Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi síndrome de ovario poliquístico) la vida nos dio un giro con este momento tan especial ¡Un bebé viene en camino!, fueron las palabras que escribió en aquella oportunidad.

Luego de 5 meses de no mostrar el rostro de su hijo, Laura Tobón tomó la decisión de presentar a Lucca en el Día de la Madre.

La modelo, hace unas semanas, les contó a sus seguidores por qué no mostraba la carita de su bebé: “Esta decisión la tomamos con el papá y fue darle unos meses de privacidad a Lucca para que crezca, se desarrolle, pero más adelante van a poder conocer a mi bebé. Por ahora, es un momento de privacidad para él”.

¡Y el día llegó! A propósito del Día de la Madre, Laura Tobón escribió unas emotivas palabras para todas las mamitas y mostró el rostro de su hermoso hijo quien, por supuesto, se caracteriza por unos expresivos ojos verdes y una bella sonrisa.

Y hoy quiero contarles una historia. El origen de tu nombre LUCCA viene de la palabra latina Lucius, que significa “luz”, o del griego Leukos, que significa “brillante, resplandeciente”. Y creo que no hay una mejor manera de describir como Lucca me ha transformado. Esa luz llegó a todas las aristas de mi vida incluso a esas donde solo había sombra, donde vivían mis miedos más profundos. Hoy, les digo con honestidad que de alguna manera todo ganó perspectiva, y a pesar de que tengo miedos nuevos, el amor que siento por Lucca ilumina mi camino. Ser mamá es la experiencia más sublime que he vivido. ¡Mamás las quiero mucho, hoy y siempre las admiro, quiero y respeto! ¡Feliz día!