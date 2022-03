Laura Tobón causó furor al compartir las tiernas carcajadas de Lucca

La presentadora y modelo Laura Tobón compartió con sus 3.6 millones de seguidores en la red social de Instagram lo enamorada que está de su pequeño hijo Lucca, quien está cumpliendo tres meses de nacido.

Laura posteó un video con imágenes de cómo era su vida antes de la llegada de su primer hijo y lo qué es ahora. La modelo demostró lo mucho que disfrutaba de la playa, pasarelas y viajes, y lo plena que siente con la presencia de su bebé.

En varias ocasiones la modelo ha manifestado que, aunque la llegada de Lucca ha representado cambios y nuevos retos en su vida, no se cambia por nadie y el amor que siente por él no tiene comparación alguna.

Cristina Hurtado, Taliana Vargas, Ana Karina Soto, Valerie Domínguez y más de 15 mil fans reaccionaron al enternecedor video de Laura, donde además compartió las carcajadas con las que Lucca la tiene derretida de amor.

“Muero de amorch”, “que belleza Lau”, “sus primeras carcajadas, amor”, “demasiado lindo, me mata de amor”, “que belleza”, “me muero”, “que belleza”, “sublime”, “me muero de amor”, “ser mamá no se compara con nada”, “es el vacío más hermoso e inexplicable que uno puede sentir”, “esas risas no tienen comparación”, fueron algunos de los halagos que recibió la presentadora por el clip con el que se llevó más de un suspiro, decenas de corazones y caras enamoradas.