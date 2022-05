Laura Londoño lanzó fuerte palabra cuando su hija la mordió mientras cantaba

La actriz paisa Laura Londoño, quien interpretó a Teresa Suárez o Gaviota en la telenovela Café, con aroma de mujer del Canal RCN, reaccionó con una fuerte palabra a un mordisco que recibió de su hija menor, Mikaela, mientras cantaba en España.

No dejes de ver → Laura Londoño contiene su lado “controlador” y ríe con su hija pintando

"Ay jue... me mordió", dice Laura Londoño antes de cantar en Madrid, según un video que ella misma compartió a través de sus historias en la red social Instagram, cuenta en la que tiene más de dos millones de seguidores. "La verdadera mujer multitasking", escribió la actriz.

Con algo de humor, la recordada Gaviota en la más reciente versión de Café, con aroma de mujer, les preguntó a sus seguidores "¿qué dije?".

"A esta niña le van a gustar las cantinas, acuérdenme de no quejarme después", concluyó Laura Londoño en su historia.

Mira también → Café con Aroma de Mujer un éxito a nivel mundial en Netflix

Laura Londoño lleva la música de Café, con aroma de mujer a España

La actriz Laura Londoño presenta un recital este 4 de mayo en España con las mejores canciones de Café, con aroma de mujer. Precisamente como preparación a esta esperada presentación, la paisa ensayaba con un equipo de músicos mientras alimentaba a la pequeña Mikaela, quien la mordió en ese inoportuno momento.

"¡Hola, Madrid! Ustedes me pidieron que cantara y yo le pedí a la vida que me pusiera a cantar, así que aquí vamos", escribió la actriz en una tierna publicación en la que aparece junto a su hija menor hace un par de días, la cual superó los 80 mil me gusta y mil comentarios, entre los cuales sus seguidores la elogiaron tanto a ella como a Mikaela, quien nació el pasado 17 de febrero.

Descubre más → Laura Londoño llevará la música de Café con Aroma de Mujer a España

Cientos de fanáticos de Laura Londoño aprovecharon la sección de los comentarios para pedirle que lleve la música de Café, con aroma de mujer a más países, pues gracias a la plataforma de streaming Netflix esa producción ha sido todo un éxito en todo el planeta.

La producción del Canal RCN ha logrado estar en el top 10 a nivel mundial desde su estreno en Netflix y se ha mantenido en el primer lugar como la serie más vista en 19 países de Latinoamérica y Europa, llegando así a más de 500 personas en el mundo.

Te puede interesar → Laura Londoño aclara que no se lleva mal con William Levy