Laura Londoño enternece junto a sus hijas y celebra la fortuna de ser mujer

La actriz Laura Londoño, recordada por su papel como Gaviota en ‘Café, con aroma de mujer’, causó sensación al compartir un par de imágenes en compañía de sus hijas y postear unas palabras para conmemorar el día de la mujer.

La hermosa Laura derritió de amor con las enternecedoras instantáneas y recibió miles de aplausos por su inspirador mensaje que empezó así: “MUJERSOTAS... hoy, mañana y siempre. Que sepamos NOSOTRAS nuestro valor, es lo importante”.

En su post, Laura confesó que hace años pensó que ser mujer era una “desventaja” pero con el tiempo comprendió y conoció los “poderes” que tiene el género femenino. Además, la talentosa artista agradeció el privilegio que tiene al dar vida por ser mujer.

“ Crecí sintiendo que ser mujer era una desventaja , no me gustaba, tuve que aprender a quererme y a entender lo femenino, sus poderes, su misterio, su magia y su grandeza. Hoy valoro mi linaje femenino y lo vivo como un súper poder que quiero heredar a mis hijas "Alela" y "Kaela" a quienes por el hecho de ser mujer tuve la FORTUNA de acoger en mi vientre, de anidar y dar vida .

La publicación de Laura recibió más de 95 mil likes y decenas de felicitaciones de fans enamorados de Laura, sus hijas y su carrera artística, pues algunos seguidores aprovecharon para elogiar su papel como Gaviota.

“Linda!! Bella foto! No te conocía pero en café con aroma de mujer , me enamore de tu personaje !! Cariños desde Chile”

“Que bonita la serie, he empezado a verla y me encanta, me decía que me recordabas a alguien y al final pensé que eres la Julia Roberts Latinoamericana. Muchas Felicidades por el éxito de la Telenovela!!!”