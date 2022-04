Laura Londoño enamora con sus hijas al mostrar “el mejor regalo de Dios”

La actriz y paisa Laura Londoño, quien interpretó a Teresa Suárez o Gaviota en la telenovela Café, con aroma de mujer del Canal RCN, enamoró a los 2.5 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar una tierna foto suya en la que también aparecen sus dos hijas, Allegra y Mikaela.

"Este par de seres en forma de niñas han sido el mejor regalo de parte de Dios, pero él/ella no tiene Instagram ni seguidores, (pero se los súper recomiendo), no es necesario taguearlo ni darle like, basta con hablarle directamente y darle las gracias por todo y automáticamente te manda más y más", escribió Laura Londoño en la publicación que superó los 100 mil me gusta y 680 comentarios en tan solo tres días.