Laura Londoño contiene su lado “controlador” y ríe con su hija pintando

La actriz paisa Laura Londoño compartió con los 2.5 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram dos tiernas fotos de su hija Allegra pintando, con las que además confesó que debe "contener" su "lado controlador" con la pequeña.

"Ella también pinta", escribió Laura Londoño en una historia de Instagram en la que aparece Allegra de pie sonriendo con pintura en toda su ropa y hasta en la cara. Sus brazos y manos también demuestran lo que estuvo haciendo.

En otra imagen aparece Allegra acostada en el suelo junto a una pintura azul de su silueta y levantando sus manos.

"Jajaja la amo. Les confieso que me toca contener ese lado de mamá controladora que quiere que la ropa esté limpia, que no se dañe, etc. Porque me acuerdo perfecto de esa sensación deliciosa de pintarme yo misma hasta el pelo y escribirme por todo el cuerpo con marcadores. Vaya mañita la que tuve toda la vida. Ahora ya no lo hago, me volví dizque grande y madura (obvio no)", expresó Laura Londoño.