Laura Londoño confesó que necesita espacio para ella tras maternidad

La actriz Laura Londoño confesó a sus miles de fanáticos que si bien adora su faceta de maternidad, también es importante tener su propio espacio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la actriz confesó lo juiciosa que ha estado por años, razón por la que ya necesitaba darse un nuevo aire.

“Hay momentos para todo, todo tiene un momento oportuno y no puede uno estar en plan juicioso, que son labores del hogar, así que yo estaba haciendo un recuento de los muchos meses ya, varios años que llevo absolutamente juiciosa porque fue un embarazo, luego trabajo, pandemia encerrada, otra vez trabajo y nuevamente embarazo, y en este momento estoy como que necesito sacar a pasear a la loca de la casa, es decir, necesito rock and roll, sí, hay un momento para todo. Necesitamos que todas nuestras facetas y nuestros lados de la cabeza salgan y tengan un pedacito de diversión” , expresó.

Tras su revelación muchos admiradores se mostraron de acuerdo con ella y otras se sintieron muy identificadas.

Pocos días antes se había mostrado durmiendo con su hija menor Mikaela, quien tiene poco más de un año de edad, luego de haberla lactado.

Luciendo ropa muy cómoda, se dejó ver destacando, mientras su pequeña también dormía sobre su abdomen.

También agregó la importancia de contar con tecnología que ayude en este tipo de procesos tras recordar que sus pequeñas fueron más que deseadas.

“Mis 2 hijas han sido mis 2 decisiones, cosa que agradezco infinitamente, aunque las amaría igual si no.

Todas debemos poder decidir si queremos o no tener hij@s, pero no a costa de nuestro cuerpo y su salud. Las ofertas en el mercado están LLENAS DE HORMONAS que nos enferman y alteran lo que es natural para nosotras. Pero en un mundo de tantos excesos también existe un monitor de fertilidad (gracias a quienes me lo recomendaron) y creo que este tipo de cosas tienen que ser aplaudidas.

Es mi monitor de fertilidad 100% LIBRE DE HORMONAS que ya está disponible en Latinoamérica y que mi cuerpo agradece infinitamente. Con Daysy APRENDO pues conozco los días fértiles y no fértiles de mi ciclo, para así identificar qué días podría o no quedar embarazada”, mencionó.