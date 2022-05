Con fotos en España, Laura Londoño agradece compartir lo que aprendió de Café

La actriz y cantante paisa Laura Londoño llenó de orgullo a los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar varias fotos suyas tomadas en Madrid, España, donde pudo compartir todo lo que aprendió de la exitosa telenovela del Canal RCN que protagonizó con William Levy: Café, con aroma de mujer.

Laura Londoño llenó de orgullo a sus fans con fotos tomadas en Madrid

"Pues aquí estamos, representando a un país entero con todo el amor y gratitud posible. Para mí es un honor ser la nueva embajadora de Marca País ProColombia y poder con partir todo lo que aprendí de Café. Gracias al embajador Luis Guillermo Plata por la hermosa velada en la Embajada de Colombia en España. Al Canal RCN por creer siempre en mí incluso cuando yo no lo hacía. Gracias a todos los que me dejaron divina", escribió Laura Londoño.

La publicación compartida por quien interpretó a Gaviota o Teresa Suárez en Café, con aroma de mujer superó los 129 mil me gusta y 1.700 comentarios en tan solo 16 horas. Cientos de fanáticos aprovecharon para elogiarla tanto por su talento como por su belleza.

"Hermosos", "muy bella", "felicidades", "estamos felices por vos", "diosa. Amé tu look y tu dulce voz", "me encanta. Eres una mujer hermosa que motiva a triunfar. Te felicito por todos tus éxitos y tu linda familia", "Laura lindísima", "merecido reconocimiento", "gran mujer. Excelente actriz con una belleza impecable y una voz de ensueño" y "muchas más puertas se están abriendo" fueron algunos de los mensajes escritos por seguidores de Laura Londoño.

Laura Londoño llevó las mejores canciones de Café a España

La actriz Laura Londoño presentó un recital este miércoles en España con las mejores canciones de Café, con aroma de mujer.

"¡Hola, Madrid! Ustedes me pidieron que cantara y yo le pedí a la vida que me pusiera a cantar, así que aquí vamos", escribió la actriz en una tierna publicación en la que aparece junto a su hija menor hace un par de días, la cual superó los 80 mil me gusta y mil comentarios, entre los cuales sus seguidores la elogiaron tanto a ella como a Mikaela, quien nació el pasado 17 de febrero.

