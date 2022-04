Laura Londoño aclara que no se lleva mal con William Levy

William Levy, el guapo actor cubano, y Laura Londoño, la hermosa actriz colombiana, fueron los protagonistas de la exitosa telenovela ‘Café con aroma de mujer’, en la que interpretaron a un par de personas que se amaban, pero que tenían bastantes obstáculos para estar juntos.

Luego de las grabaciones de esta producción, por redes sociales y algunos medios de comunicación, corrieron los rumores de que la pareja habría tenido dificultades para trabajar juntos y que, incluso, se llevaban mal.

Sin embargo, la actriz decidió terminar con estos rumores, pues estaba recibiendo muchas preguntas al respecto.

“NO! Bueno, aquí hay de todo, había días que nos llevábamos súper bien y días que no tanto. ¡No! porque eso es así es la vida real y en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aún así seguimos trabajando ¿Volvería a trabajar con él? Volvería a trabajar con él claro que sí, obvio que sí” explicó en sus redes la artista.

Además, aclaró que le encantaría volver a trabajar con él porque aprendió mucho y, aunque no son los mejores amigos, sí son buenos colegas.

“Agradecí enormemente, además, trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia o los detesta, tampoco, no nos vayamos a los extremos, todo estuvo perfecto” finalizó.