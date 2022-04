Laura Jaramillo habló de la boda de Andrea Valdiri

En sus historias de Instagram, la reconocida modelo Laura Jaramillo, les demostró a sus seguidores que ya superó los problemas con Andrea Valdiri, pues decidió hablar, muy amablemente, de la boda entre la bailarina y Felipe Saruma.

En su cuenta de Instagram con más de 410 mil seguidores, la modelo decidió hacer una dinámica de preguntas en donde uno de los internautas le preguntó por su opinión acerca del matrimonio del año: entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

La famosa contestó de manera muy amable y hasta se mostró feliz por el momento por el que está pasando la influencer.

“¿Les soy sincera? Ay me dio mucha felicidad, me dio mucha felicidad, bueno yo estaba con mi novio cuando vi todo ese Instagram inundado de los videos del matrimonio de ella y le dije: ‘amor se casó Andrea’, me dio mucha alegría por ella. La verdad es que sí” contestó Laura.