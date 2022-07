Laura Jaramillo defiende a Sofía tras confundir el término heterosexual

En las últimas horas, el nombre de Sofía Jaramillo fue tendencia en las redes sociales por un pequeño percance que tuvo tras interactuar en su cuenta oficial de Instagram.

La profesional en cocina y panadería activó la herramienta de preguntas y respuestas para que sus seguidores indagaran un poco más sobre su vida; sin embargo, un interrogante le jugó una mala pasada.

Resulta que, le preguntaron a Sofía: “De 1 a 10, ¿qué tan heterosexual eres?" A lo que joven no dudó en responder: “Siendo 1 nada, 1, 0, yo no siento atracción por personas de mí mismo sexo, por mujeres no, a mí me gustan los hombres, me gustan mucho”.

Rápidamente esta respuesta se volvió viral, pues la joven confundió el término heterosexualidad con homosexualidad, situación que no pasaron por alto los internautas.

Sin embargo, luego un fan la hizo caer en cuenta del error y, a través de la misma herramienta de Instagram, le escribió: “Sofi, heterosexualidad es que te gustan los hombres”, comentario que ayudó para que Jaramillo aceptara su equivocación: “Ok, ok, lo siento, me confundí, gracias por corregirme. Solo me gustan los hombres”.

Laura Jaramillo defendió públicamente a su hermana

Tras esta polémica, Laura Jaramillo, hermana de Sofía, y en quien se convirtió en tendencia en días pasados por la discusión que hubo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, aprovechó sus redes sociales para defender a su familiar y para expresar el inconformismo que siente cuando alguien se equivoca.

Estoy indignada porque están tratando mal a mi hermana por un error que tuvo, uno no tiene que sabérselas todas en el mundo. Y la están atacando bien feo, y no me gusta, no me gusta que denigren a una persona, a un familiar. Yo creo que a uno le duele más lo que les hacen a las personas que uno quiere, que a uno mismo

Sumado a esto, Laura aprovechó los diferentes comentarios en las redes para defender a su hermana y para hacerles saber a estas personas que no está bien criticar y juzgar a una persona por una equivocación.

No seamos tan pecuecas en la vida…tanto que hablamos de bullying y cuando alguien se equivoca con algo comienza el matoneo como si fueran SAN PERFECTOS. A mí me enseñaron que si yo sé algo y tú no lo sabes yo te enseño y no me burlo… Sofía es una pelada trabajadora, con 3 carreras encima, 2 empresas y todo lo crea con sus manos, conocimientos y perseverancia, lo último que tiene es algo de bruta

