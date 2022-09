“Cuídense sus perforaciones”, el mensaje de Laura De León a sus seguidores

Laura de León, le contó a sus seguidores, por medio de su cuenta oficial de Instagram, sobre la infección en su oreja debido a una perforación que tenía.

La talentosa actriz, que está flechando a los televidentes de Nuestra Tele por su debut en la nueva bioserie de Leandro Díaz, la cual se estrenó hace poco, compartió unos videos en donde le comunicó a sus fans que desde hace unos días empezó a presentar un fuerte dolor en su oreja izquierda donde tenía una perforación en la mitad, al cual ella hizo caso omiso porque creyó que el dolor se pasaría, pero no ocurrió así y empeoró.

Laura De León cuenta sobre el dolor en su oreja

Cuando Laura De León se percató de que su dolor no pasaba, le contó a su papá, quien primero la regañó por no haberle puesto atención y luego le dijo que tenía que tomarse un antibiótico inmediatamente. La presentadora, efectivamente tomó el antibiótico, pero al pasar de los días su oreja empeoró, al parecer el medicamento no estaba haciendo el efecto. Luego, visitó a su cuñada, quien es médico internista y le formuló varios antibióticos, también tuvo que drenar su oreja, motivo por el cual, la actriz sufrió bastante.

Pese a todos sus esfuerzos, su oreja aún no ha sanado, la actriz confesó “Me río para no llorar, porque ya he llorado, me he desesperado, he pensado cosas negativas, pero se que todo va a estar bien, soy otro ser humano”.

Su estómago también sufrió las consecuencias

Laura De León, también cuenta que su estómago ha estado molestándole debido a todos los antibióticos que ha tenido que tomar a causa de su infección, pero de igual manera, ella sigue cuidándose lo mejor que puede, tomando sus antibióticos, drenando su oreja y tiene pendiente su cita con el otorrino.

Con total tranquilidad, la presentadora y actriz, dijo que “Lo triste de todo, a pesar de que mi pobre oreja está vuelta nada, es que ese era mi piercing favorito”. Por esta razón, dentro de las recomendaciones que le hizo su médico, el cual le aconsejó quitarse los que tiene en la parte superior de la oreja y le recomendó que sus perforaciones las hiciera únicamente en la parte abajo.

En tono bromista, Laura dijo “Todos pueden tener piercing divinos en las orejas, espectaculares y yo no, se me infectó” con cara de llanto. Aseguró que lo tenía desde hace 5 meses y que desconoce la razón del por qué se le infectó. Finalmente, les deja un mensaje a sus fans “Cuídense sus perforaciones”.

