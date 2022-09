Laura de León se disfrazó de Selena Quintanilla y el resultado sorprendió a fans

Laura de León es una de las actrices más queridas por los colombianos, su paso por la pantalla chica la han hecho merecedora de varios reconocimientos y, sobre todo, del cariño y de la admiración de la gente.

La actriz se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera artística, resulta que, Laura de León está interpretando, en la producción de Leandro Díaz, a nada más y nada menos que a Matilde Lina, una hermosa mujer que se ganó el corazón del compositor vallenato.

Laura ha expresado en varias oportunidades lo feliz que está de ser parte de este proyecto y de ponerse en los zapatos de una de las musas de la inspiración del maestro Leandro.

De lunes a viernes a las 9:30 p.m., toda Colombia se reúne en familia para disfrutar de los bellos paisajes, del gran talento actoral y de la música de este cantante.

Se acerca octubre, uno de los meses más esperados del año, pues varias personas aprovechan esta época para disfrazarse de sus personajes favoritos.

Por su parte, Laura de León se adelantó y se disfrazó de Selena Quintanilla, la cantante Mexicoestadounidense de música tejana, ranchera y balada, quien falleció el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Me dijeron fiesta de disfraces y yo solo pensaba en algo sencillo, pero que me hiciera sentir cómoda, así que ¡VOILA! La mujer que desde chiquita me inspiró a querer ser como ella, cantante, conquistando escenarios con su gracia, carisma, baile, pasión y entrega por la música