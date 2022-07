Laura De León y su esposo derrocharon amor en redes

Laura De León y Salomón Bustamante son una de las parejas más estables y admiradas dentro del medio, una relación que se consolidó en el altar el 7 de diciembre de 2021, aunque ya estaban casados desde abril de 2020 a través de una ceremonia que organizaron de forma virtual.

Algo que caracteriza a esta pareja es su constante derroche de amor y gran unión en redes sociales, donde se muestran como una pareja sólida y con confianza sin importar los diferentes proyectos en los que se ven inmersos.

Muestra de este gran amor fue una reciente publicación realizada por la protagonista de Leandro Díaz, en la que expresó a través del fragmento de una canción lo que siente por el periodista.

A través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 1,3 millones de seguidores, Laura compartió unas tiernas fotografías junto a Salomón en donde lucen una espectacular y sofistica ropa, donde sus sonrisas y ojos brillantes son protagonistas.

Adicional a las tiernas fotografías, Laura sacó un fragmento de la canción "Mírame" de Criss & Ronny x La Colectiva Élite, para dedicársela a su esposo, en la que expresa que el amor que ella siente por él es tan grande e inexplicable que no puede definirlo.

Yo no entiendo cómo lo haces pero alimentas mi alma si estás aquí, cuando te veo, no puedo aguantarme, eres como un imán que me arrastra a ti. Dios todo lo hace bien. Te amo ejposo, gracias por ser mi compañero de vida, gracias por tus consejos, por tus abrazos, por querer siempre lo mejor para esta familia, mejor dicho, gracias por tu amor.