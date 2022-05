Laura de León confirmó qué es lo más difícil del matrimonio

Aprovechando que es lunes, la barranquillera Laura de León utilizó su tradicional caja de preguntas para abrir su corazón a sus fanáticos con respecto a dudas de su carrera actoral, asimismo, aspectos personales.

Desde hace un par de años, Laura ha sido embajadora de un estilo de vida saludable, enfocado en el ejercicio, así como en la alimentación consciente. La artista recibió una pregunta sobre la rutina de entrenamiento que lleva, a lo que contestó:

Con respecto a su vida personal, la actriz aclaró dudas sobre la cantidad de hermanos que tiene (tres), asimismo, otorgó algunos consejos a sus seguidores sobre el manejo de las relaciones de pareja.

“¿Qué te parece más difícil del matri” ?, a lo que dijo De León:

Uy, no sé. Podría decir que depende de cada pareja: Quién lo vive, es quién lo goza , finalizó.

También, el público se mostró ansioso sobre si Laura se lleva a su esposo, Salomón Bustamante, cuando graba.

Sería divino, pero no. Él también tiene sus ocupaciones y no se puede , afirmó.

Adentrándonos en el tema laboral, los internautas preguntaron acerca de si el licor o las comidas en las telenovelas eran reales.

Laura confirmó que respecto al licor el “maravilloso departamento de arte” mezcla cosas para que parezcan reales, pero ninguna tiene alcohol.

Con la comida es diferente: incluso, los miembros de la producción les preguntan a los actores que pueden comer para que puedan estar tranquilos, pudiendo disfrutar de los alimentos que les gustan.

Como dato adicional, Laura comentó que usualmente dormía siete horas; sin embargo, en algunas ocasiones sus gatos se suben y bajan de la cama y no la dejan descansar como quisiera.

Por último, la actriz bromeó con respecto a su camino para llegar al éxito, contestando:

Depende. Si puedo me voy a pie si tengo uno cerca. Sino me voy en el carro si llueve o algo así. Me puse chistosita, concluyó.