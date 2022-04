Laura de León confesó que padece de una afección mental

Laura de León es recordada por sus notables apariciones en la televisón colombiana, donde se ha destacado en papeles en grandes producciones como "La Playita", "La "Ley del Corazón 2", "Pa´ Quererte", entre otras.

Recientemente, la actriz sacó un espacio en su cuenta oficial de Instagram para reflexionar y acercarse a sus fans para hablar sobre las diferencias entre las personas y la poca tolerancia que se vive en la actualidad en temas de salud mental hasta dentro de las familias. Donde aprovechó para contarles y revelarles varias curiosidades de su vida personal y una afección mental que padece.

La actriz empezó revelándole a sus fans curiosidades de su vida personal y costumbres que tiene, como por ejemplo, cuando viaja y se queda en hoteles suele arreglar parte de la habitación y tender la cama antes de salir, aunque agregó, que la verdad no le gusta salir de su casa ni quedarse fuera de ella, pero que en ocasiones por cuestiones de trabajo o familiares le toca.

La actriz también contó que no le gustan las piscinas, ni que le monten los pies en sus piernas y que como buena barranquillera el frio la mata, a lo que se autodenomino como una persona "friolenta", pues, en las noches siente que se congela cuando está en Barranquilla y Cartagena, ciudades que frecuenta seguido, por lo que su familia es de allá, y que Bogotá ni se diga.

Así continuó la dinámica la actriz exponiéndoles a sus seguidores temas que normalmente las personas desconocen de ella y que son muy personales para ella y sus seres queridos. Por eso, a medida que iban pasando las historias sus confesiones eran más fuertes, pues llegó el punto donde les confesó que sufría de una afección mental.

La actriz se sinceró con sus más de un millón de seguidores para contarles que sufre de esta afección, la cual según ella se sale de control en ocasiones.

Esto fue algo que sus seguidores no conocián de ella, donde también, les expresó que llega a ser bastante ansiosa en ocasiones, algo que le produce inflamación en su colon, que en ocasiones la gente le ha llegado a confundir con embarazo. La actriz logró con este espacio enfatizar en su tema inicial de aceptación y respeto por las condiciones o estilo de vida de los demás e invitar a los que la rodean a respetarla y evitar comentar por qué haces esto o lo otro.

El mensaje de concientización sirvió para que sus seguidores se sintieran apoyados por ella y aprovecharan para unírsele a su movimiento del cuidado de la salud mental y el respeto por las demás personas.

Qué belleza de palabras, gracias por recordar la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y apreciaciones. Un abrazo inmenso

Yo tengo TOC también y a veces lucho con ellos en mi caso, en mi casa no me entienden, me tratan de loca, y me duele tanto porque si supieran lo que uno lidia con uno mismo con tantas cosas en la cabeza, hasta el punto de enfermarse.