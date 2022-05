Laura de León confesó porque no usa keratina en su cabello

La barranquillera es recordada por su notables apariciones en Nuestra Tele, en producciones como "La Ley del Corazón 2" o "La Playita", en las cuales se robó el corazón de cientos de colombianos, con su talento, frescura y belleza, pues la actriz gracias a su preparación y construcción de personajes durante las grabaciones logra sorprender a los televidentes.

Recientemente la actriz había sido noticia por hacer unas sinceras declaraciones hacia sus fans, en donde comentó que padecía un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), algo que sus fans no conocían y sirvió para que se sinceraran con ella y demostrarle su apoyo en esta condición de salud.

La actriz siempre se ha mostrado natural y sincera con sus seguidores en redes sociales, pues la actriz siempre ha demostrado que es la misma fuera de las pantallas y que no tiene nada que esconder, por lo que eventualmente realiza dinámicas con sus seguidores para abrirse y responderle a sus dudas.

La dinámica de preguntas de Laura de León

Recientemente la actriz decidió abrir un espacio con sus seguidores para hablar de forma libre sobre lo que ellos quisieran, algo que no pasó de desapercibido ante de ellos, quienes indagaron sobre temas de salud, consejos, vida amorosa, curiosidades, temas estéticos y mucho más curiosidades.

Una de las principales preguntas fue si la actriz se sometería a un procedimiento de explantación Mamaria, el cual consiste en en la extracción definitiva de las prótesis mamarias.

Sí se hace necesario hacerlo, sí, primero la salú.

Sus fans también aprovecharon para preguntarle por su etapa de casada, para que les contara sobre su experiencia frente a esta nueva experiencia en su vida de vivir y compartir con alguien todos los días.

Un aprendizaje constante, mucha oración también. No, nunca viví con ningún novio, solo con mi esposo.

Asimismo, aprovecharon sus fans para preguntarle si había perdonado alguna infidelidad, algo que la actriz respondió con algo de sarcasmo y de forma divertida.

¿Por qué no usa keratina en su cabello?

La actriz fue indagada por uno de sus seguidores por un tema estético, que últimamente está bastante de moda entre las personas y celebridades, pues es el caso de Epa Colombia y Juliana Calderón, dos personalidades que han decidido invertir en este tratamiento para el cabello, algo con lo que no les ha ido nada mal, pues constantemente presumen los lujos y bienes que logran gracias a este negocio. Por eso la actriz causó revuelo entre sus seguidores al responder que no usa keratina porque no la deja tener su cabello de forma natural.

Noooooo! me hice una keratina a los 16 años y dije NO MÁS, porque odié ese pelo liso sin movimiento, sin la onda (es mi gusto).

