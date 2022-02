Factor X: Con humor, Laura Barjum muestra los tipos de parejas en un parque

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, despertó risas entre los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al mostrar con humor y junto a su novio, el baterista Diego Sáenz, los tipos de parejas que hay normalmente en un parque.

"¿A qué tipo de pareja perteneces?", preguntó Laura Barjum en la publicación que superó los 17 mil me gusta y 500 comentarios en tan solo 15 horas.

Nuestra presentadora y Diego Sáenz representaron a diferentes tipos de pareja como: "los tontos, los que creen que están en el cuarto, los que duermen, los que llevan dos días, los que pelean, los que se sacan los piojos, los trascendentales y los que 'contemplan'".

Cientos de seguidores de Laura Barjum aprovecharon la sección de los comentarios para responder, también con humor, a qué tipo de pareja pertenecen: "creo que a ninguno porque ya no me sacan al parque jaja", "ninguna. No tengo pareja", "a los que tienen hijos y toca andar corriendo detrás de ellos", "de las que no van a parques", "todas las anteriores" y "toca conseguir pareja a ver cuál resulto siendo" fueron algunos de los mensajes.

