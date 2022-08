Laura Barjum le respondió a Aida Victoria Merlano sobre polémico video

La presentadora Laura Barjum se pronunció sobre el polémico video que protagonizó al dar una opinión en redes sociales.

“Escuché una entrevista de un hombre heterosexual, él decía que las mujeres que hacen esto están buscando aprobación masculina y yo estoy de acuerdo con esto”, fue la parte de la grabación de la exreina que se viralizó.

Este apartado lo tomó la influenciadora Aida Victoria Merlano para dar su opinión al respecto y a partir de allí la modelo comenzó a recibir varias reacciones de los internautas por sus palabras.

Tras la polémica que se provocó al respecto, Barjum quiso responderle no solo a la creadora de contenido, sino a todos aquellos que se sintieron ofendidos con sus palabras, explicando lo que en realidad quería decir.

“No me imaginé nunca todas las reacciones que iba a tener y como no pensé en el impacto que podía generar no fui específica, me lo tomé a la ligera. Yo lo que no quiero es que publicar fotos y videos sexualizando nuestro cuerpo con movimientos explícitos o poniendo a protagonizar nuestras partes íntimas para generar morbo se convierta en una obligación impuesta por nosotros mismos inconscientemente” , señaló.

Resaltó otras partes del video que publicó que muchos ignoraron, donde resaltaban que no le veía nada de malo presumir sus curvas en trajes de baño y que tampoco se refería solo a las mujeres, sino a cualquier género.

“Yo propuse un debate y un debate fue lo que obtuve y lo amé, así que esperen más videos así, pero un debate si estás abierto de mente y corazón te enseña muchas cosas.

Mi aprendizaje más grande es que no puedo generalizar, algunos de sus comentarios me mostraron que algunos de ustedes trabajan y generan ingresos mostrando su cuerpo en redes sociales y en mi sistema de creencias está que no me corresponde juzgar el trabajo de nadie, también me mostraron que con mis palabras sintieron que yo les estaba diciendo que no merecían amor, yo lo siento mucho por eso y todas las personas merecemos amor y eso no se discute, yo lo que quiero es señalar lo que resulta ser un flagelo para alagunas personas y sus parejas y es ese afán por tener likes y comentarios y lo difícil que debe ser cuando solo se generan cuando haces movimientos explícitos o muestran en excesos tus partes en redes sociales, en lo personal me duele y no pretendo atacar a quienes viven esa sensación.

(…) está claro que las mujeres no necesitamos la aprobación de los hombres en ningún aspecto de nuestras vidas, yo me refería a algunos casos específicos de algunas personas que en su interior saben que sí necesitan esa aprobación (…) no quise lastimar a nadie con mis palabras, mil disculpas por eso y nos vemos en el próximo debate”, añadió.